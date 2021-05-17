Бурмич: Дело Медведчука провальное, потому что нельзя доказать то, чего не было

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказал народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

«Мы увидели, что власть абсолютно беззубая, потому что информация, которую мы услышали о якобы несостоявшихся преступлениях, ее невозможно доказать и невозможно что-то добавить, даже если взять профессионалов с Луны. Потому что невозможно доказать то, чего не было. Мы и весь народ Украины лишний раз убедились, что это политические репрессии», – отметил Бурмич.

Также он добавил, что исходя из озвученных обвинений, на скамье подсудимых может оказаться большая часть украинцев, которые также как и Виктор Медведчук не согласны с антиукраинским курсом действующей власти.

«Прокурор вчера сказал, что Медведчук своими действиями хочет изменить курс страны, так этого хочет 80% населения. И я этого хочу и буду делать все, чтобы изменить курс страны, потому что он антиукраинский», – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, масштабное реформирование правоохранительной системы, которое проводит действующая власть, направлено на то, чтобы убрать всех профессионалов и превратить силовиков в инструмент расправы с политическими оппонентами.

«Это будет хуже чем то, что мы видим сейчас. Будет полностью преследование оппозиции и инакомыслящих. И нам 37-й год, если это случится, покажется смешным. Вот эти реформы мы с вами не должны допустить», – констатировал Анатолий Бурмич.

В заключение он сказал, что, несмотря на распространяющиеся в последнее время «пасквили» о внутреннем конфликте в ОПЗЖ, данная ситуация показала, что все члены политсилы «едины как никогда».

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.