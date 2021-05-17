В РПЦ указали на грубые нарушения в действиях Фанара в «украинском вопросе»

Константинопольский Патриарх неоднократно проявлял неосведомленность о реальном состоянии дел в украинском Православии.

Об этом заявил глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«О том, что у части признанных им раскольников на Украине не было апостольской преемственности, Патриарху Варфоломею, как я слышал, своевременно не сообщали его советники. А наши сообщения на эту тему либо не доходили до Патриарха, либо им игнорировались. На Украине он «восстановил в сане митрополита Львовского» - бывшего женатого протоиерея, который до своего ухода в раскол ни митрополитом не был, ни Львовской кафедры не занимал. Доклады и документы, официально и неофициально публиковавшиеся в защиту вторжения Константинополя на Украину, содержат ряд грубых ошибок в области истории и устройства внутренней жизни Русской Церкви», - отметил митрополит Иларион.

Он напомнил, что во время своего визита в Стамбул в августе 2018 года Патриарх Кирилл предложил Константинопольскому Патриарху «совместно и на весомой научной основе изучить украинский церковный вопрос».

«К прискорбию для всего Православия, патриарх Варфоломей тогда сказал, что у него нет на это времени», - подчеркнул глава ОВЦС.