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В Минздраве объяснили, нужны ли при вакцинации от COVID препараты для разжижения крови

17.05.2021 / 16:17
Председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий объяснил, что принимать препараты, разжижающие кровь, до или после вакцинации от коронавируса не требуется.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram

Прямая речь Лапия: "Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты.

Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации.

В-третьих, если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать.

И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить".

Источник

коронавирус, вакцинация
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