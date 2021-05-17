В Минздраве объяснили, нужны ли при вакцинации от COVID препараты для разжижения крови

Об этом сообщает Минздрав в Telegram

Прямая речь Лапия: "Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты.

Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации.

В-третьих, если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать.

И наоборот - "профилактический" прием препаратов до или после вакцинации может повредить".

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