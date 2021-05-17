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Митрополит Болгарской Церкви заявил, что единственная каноническая Церковь в Украине - УПЦ

17.05.2021 / 16:11
Митрополит Болгарской Церкви заявил, что единственная каноническая Церковь в Украине - УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Гавриил подчеркнул, что «Божия благодать дается только там, где соблюдаются каноны и догматы»

В Украине есть только одна каноническая Церковь - Украинская Православная Церковь, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил в своем обращении к митрополиту Полтавскому и Миргородскому Филиппу на Божественной литургии в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре.

«Святейший Патриарх Неофит Болгарский меня всерадостно благословил приехать и принять участие (в богослужении – ред). Я Вас хочу, дорогой владыка, поздравить от клира, от духовенства и от верующих христиан нашей епархии, которые в настоящее время имеют особую любовь к вашей Святой Церкви. Потому что ваша Церковь находится во времени испытаний, во времени гонений, но при этом вы с помощью Божией духовно растете. Мы берем пример веры у духовенства и народа Украины. Есть только одна Церковь и эту Православную Церковь в Украине представляет Украинская Православная Церковь, которую возглавляет Митрополит Онуфрий, и здесь в вашей епархии Вы», - отметил митрополит Гавриил.

Владыка Гавриил подчеркнул, что «Божия благодать дается только там, где соблюдаются каноны и догматы».

«Если мы их не соблюдаем, мы можем служить, мы можем приходить…, но благодати мы не получим. <…> Господь с вами, Господь дает вам радость, Господь дает спасение», - сказал иерарх Болгарской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, 16 мая митрополит Гавриил сослужил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию на литургии в Киево-Печерской лавре.

Источник: Inpress.ua
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