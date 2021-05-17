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Ляшко рассказал, как и когда педагоги могут вакцинироваться от COVID

17.05.2021 / 16:48
Примерно с 24 мая в Украине начнут развозить в регионы вакцину Pfizer и вакцинировать ею всех работников образования.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Вакцина Pfizer будет поступать четырьмя поставками с 18 мая. Ее поставят на национальный склад, после чего развезут в регионы.

Общее количество доз во время четырех поставок – более 473 тысяч. Большинство, более 378 тысяч доз, пойдет для работников образования – как учителей, так и, например, бухгалтеров.

Другие примерно 100 тысяч доз пойдут на прививки для людей, которые получили первую дозу вакцины во время первого и второго этапа вакцинации. Это, в частности медики, военные, люди старше 80 лет.

Ляшко сообщил, что по состоянию на 15 мая в Украине провакцинировано уже 60 163 педагогов. Из них 21 922 тех, кто будет работать во время проведения внешнего независимого оценивания.

Санврач также сообщил, как педагогам записаться на вакцинацию.

Работник учебного заведения должен сообщить о своем желании вакцинироваться от COVID руководителю учебного заведения, который составляет списки.

Если список на вакцинацию уже составлен, руководитель образовательного учреждения должен сообщить региональному координатору об изменениях в количестве вакцин, которые заведение хочет получить.

Школа или садик должны самостоятельно подготовить помещение для вакцинации и составить график для работников. После этого в заведение приезжает мобильная бригада и вакцинирует всех, кто записался.

Схема подачи списков на вакцинацию для руководителей образования:

школы, детские сады и внешкольные учебные заведения передают списки на вакцинацию в орган управления образования, орган – в ОГА, ОГА – региональному координатору
профтехучилища – в ОГА – ОГА в региональный координатор
университеты – в ОГА – ОГА в региональный координатор

Если учитель записался на вакцинацию в "Дії" как обычный гражданин, он все равно должен сообщить о своем решении руководителю учебного заведения и попасть в список на организованную вакцинацию.

Логика вакцинации педагогов именно сейчас в том, чтобы сделать прививку до лета, когда большинство работников образования уйдет в отпуск. Таким образом педагоги должны завершить вакцинацию до осени, когда начнется новый учебный семестр.

Источник

коронавирус, вакцинация, Ляшко
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