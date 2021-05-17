Войти | Зарегистрироваться
17:15

понедельник,
17 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Пискун предсказал серьезные международные последствия для Украины из-за дела Медведчука

17.05.2021 / 16:51
Если Офис генерального прокурора не предоставит реальные доказательства по обвинениям против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Украине грозит международный скандал.

Об этом заявил экс-глава ГПУ Святослав Пискун в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

«Доказательства либо есть, либо их нет. Если их нет, остаются разговоры – "припущення", "невстановлені особи" – и так продолжается бесконечно. Если в ближайшее время не будут добыты и легализированы те доказательства, о которых нам уже рассказали, это будет очень большая проблема», – заявил экс-глава ГПУ.

Он считает, что «провал» в расследовании сделает это дело попыткой незаконного привлечения к уголовной ответственности одного из лидеров оппозиции, что «повлечет серьезны международные последствия».

Бывший глава Генпрокуратуры уверен, что в ответ на действия украинской власти против Медведчука последует ответ Президента России Владимира Путина.

«Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик – он умеет ждать и терпеть. Поверьте, этого его учили в специальных вузах. Но то, что он отомстит – это 100%, – сказал Пискун. – Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть Шойгу с 20-миллионной армией, есть все, чтобы отомстить. Вот как сделать, чтобы он не мстил – это другой вопрос».

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения после суда, лидер ОПЗЖ заявил, что они не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.

Путин, Медведчук, Пискун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.