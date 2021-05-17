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На Херсонщине священники УПЦ отпели воина ООС

17.05.2021 / 17:03
На Херсонщине священники УПЦ отпели воина ООС
Источник: Центр информации УПЦ
В своем надгробном слове священнослужитель призвал каждого присутствующего сугубо молится об упокоении души почившего

В Херсонской области священники Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибшего воина Операции объединенных сил Владимира Шульца.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии.

Отпевание совершил благочинный Каланчакского округа протоиерей Михаил Кулына. В своем надгробном слове священнослужитель призвал каждого присутствующего сугубо молится об упокоении души почившего, прося у Господа прощения его грехов и дарования Царства Небесного.

Как сообщалось ранее, на Киевщине по инициативе Спасо-Преображенского прихода села Коржи священник Николай Борисюк передал продукты воинам ООС.

В зону ООС были переданы куличи, сладости, сахар и иконы Ангела Хранителя.

 

Источник: Inpress.ua
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