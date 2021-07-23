Бурмич: Ни одно обвинение против Медведчука не является допустимым к суду

Такое мнение выразил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Вы знаете, я присутствовал на всех судебных заседаниях, и то, которое вот сейчас продлевали, было в Печерском суде, знаменитый судья Вовк продлевал это. Я хочу подчеркнуть еще раз, что следователи ни одного нового какого-либо факта не принесли. Более того, наши адвокаты все эти так называемые факты полностью разбили и доказали, что они являются недопустимыми к суду и не являются фактами, понимаете? Поэтому наши когда сейчас пошли адвокаты и Виктор Владимирович в апелляцию, мы не представляли, чем будут аргументировать судьи, чтобы продлевать все-таки его домашний арест или вообще какое-либо разбирательство", - отметил он.

Также Бурмич подчеркнул, что прокуратура изначально предоставляла суду фальшивые доказательства вины Виктора Медведчука, однако суд не знает, что делать в условиях, когда даже на Верховный суд, который признает действия украинского президента Зеленского незаконными, возбуждают уголовное дело.

"Я говорю с точки зрения все-таки права, что там нет ни одного… Я же говорю, что даже если в первый раз там на суд приносили эти фейковые доказательства, то сейчас уже адвокаты их все разбили. Каким путем? Они во всех наших экспертных инстанциях, такие как КНИСЭ и другие, Харьковский институт экспертиз, все разбили, доказали, что это есть не доказательства, понимаете? Ничего нового. И, конечно же, сегодня судьи не знали, что им делать, тем более, в условиях, когда идет давление на суд, вы знаете, что даже против судей Верховного суда, которые признали указ президента по Тупицкому незаконным, возбудили уголовное дело. Это прецедент, которого, наверное, нет в мире", - добавил Анатолий Бурмич.

Напомним, Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля.

9 июля Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

Ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявлял, что суд незаконно принял решение о продлении сроков следствия по делу Виктора Медведчука на 6 месяцев.

Также напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.