Бурмич о деле Медведчука: Судья и следствие вступили в сговор, чтобы следствие было необъективным, политически мотивированным и таким, каким захотела власть

Такое мнение выразил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"[Прокурор] нарушал тоже и права журналистов, и неправильно вел дело. И он на сегодняшний день фактически заинтересованное лицо и не имеет права вести это дело. Ему был заявлен отвод, потому что он фактически заставляет себя и вынужден действовать на стороне власти, то есть, он не может осуществлять беспристрастное следствие, заявлен отвод. И двумя адвокатами заявлен отвод следственному судье, почему? Потому что следствие при вручении Виктору Владимировичу повестки о том, когда будет это заседание суда, и это, и продление дальнейшего следствия, сделано было так, чтобы это следствие вел судья Вовк. Судья Вовк, знаем мы, скандальный, судья Вовк, который зависит полностью от власти. И усматривают наши адвокаты в том, что зависимое следствие сделало так, именно подтасовало, подавало эти ходатайство так, что, когда был судья Вовк дежурным, чтоб эти все дела попали ему в руки. Поэтому мы усматриваем, что сговор судьи и следствия, которые оба зависят, оба скомпрометированы, оба зависят от власти, что они, естественно, будут делать все, чтобы следствие было необъективным, политически мотивированным и было таким, каким заказала эта власть", - заявил Бурмич.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей".

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.