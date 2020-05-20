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В Чечне православные молились о жертвах нападения на храм

20.05.2020 / 13:08
В Чечне православные молились о жертвах нападения на храм
goragospodnya.ru Источник: patriarchia.ru
19 мая 2018 года, во время всенощного бдения, было совершено вооруженное нападение на храм Архангела Михаила в Грозном

В Грозном (Чеченская Республика) 19 мая, во вторую годовщину со дня трагедии, произошедшей на территории храма Архангела Михаила, православные молитвенно почтили память жертв нападения. 

Как сообщает patriarchia.ru, благочинный Грозненского церковного округа, ключарь Михаило-Архангельского храма иеромонах Амвросий (Марченко) совершил у стен церкви заупокойную панихиду по жертвам трагедии.

19 мая 2018 года, во время всенощного бдения, было совершено вооруженное нападение на храм Архангела Михаила в Грозном. В результате нападения погибли двое полицейских, охранявших храм. Также погиб прихожанин храма.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Православие
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