Арахамия: местные выборы в Украине остановить невозможно

"Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это (перенести местные выборы - ред.) можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию – это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, говорить о проведении выборов в режиме онлайн еще рано, так как для этого необходимо урегулировать в государственном масштабе ряд вопросов, чем в настоящее время и занимается министерство цифровой трансформации.

"Когда-то мы получим все-таки единый демографический реестр и будем понимать, сколько в стране людей, где эти люди, где они проживают и где они голосуют. Вот тогда можно реально вводить этот диджитал ID и человеку давать возможность голосовать", - сказал глава фракции.

Арахамия напомнил, что шансы провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и в оккупированном Донбассе, еще остаются, хотя и маловероятны.

"С расширением формата (украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске – ред.) все зашевелилось гораздо быстрее. Действительно, когда мы подключили глав комитетов, этот процесс ожил, и есть позитивная динамика. Но пока это (проведение выборов на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс – ИФ) выглядит малореалистично. Хотя по-прежнему есть еще шансы", - отметил депутат.

Арахамия подчеркнул, что позиция Украины не изменилась - вначале компонент безопасности, установление контроля над границами и только потом политический компонент.

Как сообщалось, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.

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