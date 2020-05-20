Войти | Зарегистрироваться
14:11

среда,
20 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Арахамия: местные выборы в Украине остановить невозможно

20.05.2020 / 12:48
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет о невозможности переноса местных выборов в Украине.

"Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это (перенести местные выборы - ред.) можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию – это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, говорить о проведении выборов в режиме онлайн еще рано, так как для этого необходимо урегулировать в государственном масштабе ряд вопросов, чем в настоящее время и занимается министерство цифровой трансформации.

"Когда-то мы получим все-таки единый демографический реестр и будем понимать, сколько в стране людей, где эти люди, где они проживают и где они голосуют. Вот тогда можно реально вводить этот диджитал ID и человеку давать возможность голосовать", - сказал глава фракции.

Арахамия напомнил, что шансы провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и в оккупированном Донбассе, еще остаются, хотя и маловероятны.

"С расширением формата (украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске – ред.) все зашевелилось гораздо быстрее. Действительно, когда мы подключили глав комитетов, этот процесс ожил, и есть позитивная динамика. Но пока это (проведение выборов на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс – ИФ) выглядит малореалистично. Хотя по-прежнему есть еще шансы", - отметил депутат.

Арахамия подчеркнул, что позиция Украины не изменилась - вначале компонент безопасности, установление контроля над границами и только потом политический компонент.

Как сообщалось, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.

Источник 

местные выборы, Арахамия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.