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Подробно о насосах для перекачки топлива

22.12.2021 / 10:03
Подробно о насосах для перекачки топлива
Принимая во внимание специфику любого нефтяного топлива, а именно, его высокую горючесть и воспламеняемость, к системе перекачки предъявляются особые требования безопасности.

Для этого используются специальные насосы, способные стойко переносить высокие эксплуатационные нагрузки, а также агрессивную кислотно- щелочную среду, прочие химические вещества. Ознакомиться с таким оборудованием можно перейдя по ссылке https://www.benza.ua/products/nasosy-dla-topliva, где каждый найдет широкий ассортимент таких устройств.

Основные разновидности насосов для топлива

На стационарных автозаправочных станциях обычно используются мощные насосы, которые нередко функционируют от дополнительного мотора через ременную передачу. Вместе с тем, в обычных раздаточных колонках, а также на мини АЗС чаще всего устанавливают насос погружного типа, которому не требует дополнительное подключение двигателя.

Современное насосное оборудование для АЗС представлено сегодня десятками модификаций, отличаясь не только мощностью, но также типом исполнения и конструкционными особенностями. В каталоге компанииБенза можно найти современное оборудование от ведущих производителей страны. По приводу такие устройства делятся на следующие виды:

  1. Электрические. В основе таких электронасосов лежит электрический привод и возможность функционирования при напряжении не только в 220В, но также в 12В и 24В, в зависимости конкретной модели.
  2. Пневматические. Сложные устройства, где для работы используется сжатый воздух, который нагнетается компрессором. Чаще всего насосы такого типа применяются на разных автосервисных предприятиях и СТО.
  3. Ременные. Устройства, которые производятся в действие при помощи специальной ременной передачи.

Примечательно, что по исполнению насосы для ГСМ могут быть объемными, к которым относятся поршневые, диафрагменные, плунжерные, пластинчатые, винтовые и шестеренные. Нередко на автозаправочных станциях устанавливают также динамические насосы, где выделяют лопастные, вихревые и струйные.

Что необходимо учесть в процессе выбора насоса для топлива

Собираясь приобрести насос для перекачки топлива, следует внимательно ознакомиться с советами и рекомендациями специалистов, что поможет сделать правильный выбор. При покупке помпы для дизтоплива или бензина принимают во внимание следующее:

  • принцип функционирования агрегата - объемный или динамический;
  • конкретный вид топлива, для которого приобретается насос: солярка, керосин или бензин;
  • конструкционный тип исполнения насосы: электрический, пневматический;
  • уровень мощности, от чего зависит скорость перекачки горюче-смазочных материалов.

При расположении резервуаров с топливом на расстоянии от топливной колонки в 30 метров и более, для перекачки топлива может потребоваться не один, а несколько насосов.

Наиболее востребованными являются струйные насосы, поскольку такие агрегаты отличаются высокой надежностью и отсутствием в конструкции движущихся элементов

Выводы

Учитывая широкий ассортимент насосного оборудования, каждый заказчик может найти на рынке наиболее подходящий для себя вариант. Единственное, при выборе следует обращать внимание на технические характеристики насосного агрегата, а также на гарантию со стороны завода-изготовителя.

 

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