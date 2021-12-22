ЖК «Альтаир-2»: преимущества и особенности новостройки в новом микрорайоне Одессы

Уже который год подряд строительная компания «Будова» демонстрирует яркий пример возведения качественных новостроек. ЖК «Альтаир-2» является логичным продолжением современной застройки нового микрорайона Одессы, в котором компания смогла воплотить передовые строительные технологии. Четыре секции 23-этажных домов, построенных в виде буквы «П», идеально вписываются в общую инфраструктуру развивающегося района. Кроме того, к услугам жильцов предлагаются подземный паркинг, технический этаж. Об особенностях комплекса более подробно вы сможете узнать из нашей статьи.

Преимущества расположения

Жилой комплекс «Альтаир-2» расположен на Люстдорфской дороге, на границе двух спальных районов Черемушки и Таирова. Купить квартиру в «Альтаир-2» предлагается в одной из четырех секций домов, окна двух из которых выходят на частную собственность соседей. Практически со всех окон ЖК открывается достойный вид.

Идеальное месторасположение комплекса обеспечивает жильцам удобную транспортную развязку. Буквально в трех минутах ходьбы находится третья станция Люстдорфской дороги, чуть дальше – главная развязка между несколькими крупными районами.

Достоинства ЖК:

Все необходимое для комфортной жизни находится под рукой: крупный сетевой ТРЦ, кафе, рестораны, гимназия, общеобразовательные школы, многое другое.

Удобная транспортная развязка. Жителям одинаково удобно добираться как до центральных районов города, так и до пляжей.

Современные технологии и стандарты строительства.

При возведении домов были использованы современные строительные материалы высочайшего качества. Застройщик позаботился о комфортном и безопасном проживании жильцов, используя для каждой квартиры:

бронированную входную дверь;

пятикамерный оконный профиль;

отменную тепло- и звукоизоляцию.

ЖК имеет собственную котельную, насосные станции, электрогенераторы, поэтому проживающим здесь людям незачем волноваться из-за неполадок в Одессе. Безопасность в квартирах обеспечивается благодаря инновационной противопожарной и вентиляционной системе. Закрытый частный сектор охраняется круглосуточно, а в квартирах установлена сигнализация. Это позволяет хозяевам чувствовать себя в безопасности, не переживать за свою жизнь и имущество.

Узнать более детально про техническое состояние квартир при сдаче их жильцам можно непосредственно на сайте компании budova.ua.