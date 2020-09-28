Советы по выбору мягкой мебели в скандинавском стиле

Скандинавский стиль ворвался в тренды дизайна интерьера около 5 лет назад и до сих пор он не собирается сдавать своих позиций. Он является удачной эклектикой сразу нескольких направлений: урбанистического лофта, уютного бохо, аскетичного минимализма и современного арт-деко. По статистике, у большинства людей, делающих ремонт без дизайнера, начинаются проблемы именно на этапе выбора мягкой мебели. Какие диваны, кресла и пуфы впишутся в скандинавский стиль? Вместе со специалистами www.zlatamebel.ua мы постараемся разобраться в этом вопросе.

Аутентичный mid-century всегда кстати

Мягкая мебель на высоких ножках — это абсолютный тренд 2020-2021 и характерная отсылка к стилю mid-century. Это может быть пуфик для дивана, отдельно стоящее кресло или любой другой предмет. В идеале, ножки должны быть выполнены из массива дерева. Мягкая мебель в стиле mid-century визуально расширяет пространство, потому что открывает пространство пола. Еще один плюс: она легче в уборке, вам не составит труда пропылесосить под ножками или помыть полы. Аутентичный mid-century хорошо уживается как с ретро-тематикой скандинавов, так и с современными предметами интерьера. Этот стиль вряд ли когда-нибудь окончательно выйдет из моды.

Функциональность мебели превыше всего

Жители Северной Скандинавии делают ставку не на количество предметов мебели, а на их функциональность. У них журнальный стол легко может становиться обеденным, а роскошный диван трансформироваться в полноценное спальное место. Удачный выбор в разрезе функциональной мягкой мебели — это модульные диваны. Если поставить все модули вместе, получится большой и удобный диван. Отдельно стоящие модули могут служить в качестве уютных кресел. Еще в качестве дополнительных сидячих мест для гостей скандинавы любят использовать мягкие пуфы (в некоторых моделях даже есть встроенный ящик для хранения вещей).

Сдержанные цвета — это ТОП

Скандинавские интерьеры дизайнеры часто сравнивают с чистым листом бумаги, на котором можно рисовать настроение с помощью контрастного текстиля и элементов декора. Именно поэтому мы рекомендуем покупать монохромную мягкую мебель. В тренде серые, черные, белые, бежевые и коричневые тона. Если вы хотите сделать диван визуальным акцентом, можно выбрать обивку с орнаментом, но вы должны понимать, что подбирать под нее текстиль будет не так-то просто.