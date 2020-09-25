Выбрать и купить детские карнавальные костюмы, взять в прокат

Красивое, яркое, необычное оформление присуще детским нарядам, которые используются на карнавалах. Праздничные мероприятия с участием мальчиков и девочек часто организуют образовательные и воспитательные учреждения. Каждому ребенку хочется выглядеть опрятно, стильно, красиво. Некоторые дети мечтают стать похожими на своих любимых кино, мультипликационных и сказочных героев. Все эти пожелания учитывает SOLNYSHKO как интернет-магазин одежды, творческая мастерская и прокат. Оригинальные и красочные детские карнавальные костюмы с венками, шляпками, накидками и другими привлекательными аксессуарами достойно подчеркивают тематику праздника, отражают позитивный настрой и веселье.

Всем на карнавал: какие костюмы особенно популярны

На сайте www.solnyshko.kiev.ua представлено широкое изобилие интересных нарядов на утренники, школьные праздники и другие торжества. Фасоны и цветовая палитра настолько разнообразны, что для каждого ребенка найдется свое идеальное решение. Особенно востребованы карнавальные костюмы:

Снежинки, Подснежника, Огонька, Шоколадки, Тучки и Луковки (для девочек);

Снежной королевы, Ведьмочки, Попугайчика, Радуги;

Феи, Сказочного единорога, Принцессы;

Цыпленка и Совушки, Эльфа.

Девочкам нравится «превращение» в настоящие, красочные, яркие цветы. Поэтому вы можете нарядить ребенка в пион, незабудку, тюльпан, сделать дочку солнышком или яркой мимозой. Костюмы предлагаются и в прокат, чтобы вы могли не складировать дома разнообразные наряды, а с каждым новым сезоном радовать ребенка оригинальным дизайнерским воплощением, образом.

У мальчиков свои приоритеты при выборе костюма для карнавала или утренника. Это разбойники и пираты, снеговики и забавные чертики. Огромную роль в нарядах играют интересные аксессуары, которые надевают на голову. Милые шляпки и ободки дополняют костюмы. Вы можете выбрать пышные бальные платья, которые подчеркнут изящество юных принцесс.

Натуральные и гипоаллергенные: какие материалы выбирают для пошива

Атлас и велюр, фатин, уютный флис и натуральный хлопок — эти ткани используются для создания платьев, костюмов и других праздничных детских нарядов. Они не обходятся без кружевной оторочки, использования искусственных флористических элементов, красивых бусин, пайеток и подобных украшений. Карнавал — настоящее событие для мальчиков и девочек, которые хотят выглядеть нарядно и необычно.