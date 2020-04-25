Мер Маріуполя: Після деокупації в місті буде менше металургії, а комбінат “Азовсталь” перетворять на музей

Як пише delo.ua, про це міський голова сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Зараз пропрацьовується майбутня філософія міста, його економічної моделі, яка буде вже інакшою, ніж вона була до 2022 року. Є домовленість із великим бізнесом, що вони відновлять низку бізнесів металургійного напрямку. Але це буде в іншому обсязі й іншому вигляді", – зауважив Бойченко.

За його словами, металургійне виробництво залишиться на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, що входить до групи компаній Ріната Ахметова.

"А територія "Азовсталі" – це може бути виставкова площа, там може бути Музей оборони Маріуполя, Музей опору, Музей трагедії. Територія там дуже велика, частина її потім може відійти під забудову", – припустив мер.

У Маріуполі з 2000 багатоповерхівок 934 будинки не існує: вони були знищені російською авіацією. Загалом 50% міста не існує, а інша половина пошкоджена: наразі 52 000 сімей із Маріуполя залишилися без житла.

За словами Бойченко, майже 600 будинків окупанти вже знесли, приховуючи злочини. Приватний сектор – 6000 будинків знищено. Також знищено 70% лікарень, 50% шкіл і садочків.

Він наголосив, що 52 000 сімей із Маріуполя наразі залишилися без житла – це 150 000 – 200 000 людей, половина міста.

"А росіяни зараз набудували житла на 3000 людей. Це небагато. Коли вони показують у полі якийсь будинок, бояться повернути камеру вліво чи вправо", – підкреслив Бойченко.

Зазначимо, влада Маріуполя розробляє плани відновлення міста після деокупації від російських військ. Як повідомив очільник Маріуполя Вадим Бойченко, знадобиться 20 років і $ 14,5 млрд , щоб повністю відновити місто.