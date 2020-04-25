Свириденко: На програму компенсації 25% вартості придбаної аграріями сільгосптехніки закладено 1 млрд грн

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, у переліку вже 6 691 номенклатурна позиція техніки та обладнання 64 виробників, передає Укрінформ.

“Програма 25% компенсації аграріям вартості придбаної сільгосптехніки українського виробника — одна зі складових нашої політики “Зроблено в Україні”, яка спрямована на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. На сьогодні аграрії можуть отримати часткову компенсацію за куплену сільгосптехніку вже 64 виробників — це майже 7 тисяч номенклатурних позицій. І завдяки цьому оновити парк техніки, підвищити продуктивність виробництва, стати більш конкурентоздатними на ринку. Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет 1 млрд грн”, - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За підрахунками Міністерства економіки, цієї суми вистачить для підтримки близько 4 тис. агровиробників.

До оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу включено продукцію ще 20 українських виробників.

Зокрема, до оновленого переліку додані такі позиції:

грунтообробна техніка та обладнання;

посівні та грунтообробні комплекси;

насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна;

машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур;

навантажувачі зерна та зернометальники;

гвинтові конвеєри, норії;

машини для внесення мінеральних добрив;

обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур;

тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна;

техніка та обладнання для поливу та крапельного зрошування;

обладнання для сушіння зерна;

обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят.

Після надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися. Щоб бути включеним до переліку, виробник має подати заявку та документи до неї до Мінекономіки. Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.