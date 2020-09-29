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Чашки для праздничной сервировки и повседневного использования

29.09.2020 / 10:26
Чашки для праздничной сервировки и повседневного использования
Для чайных церемоний нужно выбирать качественные чашки. Хорошая посуда позволит наслаждаться вкусом любимого напитка и каждый раз превращать чаепитие в особый приятный процесс.

Для чайных церемоний нужно выбирать качественные чашки. Хорошая посуда позволит наслаждаться вкусом любимого напитка и каждый раз превращать чаепитие в особый приятный процесс.

Материалы изготовления и назначение чашек

Выбирая чашку, определитесь с ее назначением. Любите пить кофе по утрам? Тогда вам нужна кофейная посуда. В продаже можно найти изысканные изделия небольших объемов. Часто пьете чай и устраиваете чаепития с гостями? Выбирайте чайные чашки с широкой и низкой формой. Посуда имеет разный объем, включая маленькие чашечки, позволяющие максимально раскрывать вкус и аромат горячего напитка.

Материалы – от фарфора до керамики

Посуду изготавливают из разных материалов:

  • фарфор – изящество и красота, фарфоровые чашки хорошо сохраняют тепло, но не сильно нагреваются, это довольно хрупкие изделия, поэтому требуют к себе бережного отношения;
  • фаянс – приближен по качеству к фарфору, но больше подходит для повседневного использования;
  • керамика – прекрасно сохраняет тепло, обладает высокой прочностью, но плохо моется;
  • металл – такие чашки выбирают тогда, когда на первое место выходит прочность изделий;
  • стекло – в прозрачной стеклянной посуде можно оценивать настоящий цвет чайного напитка.

Знакомьтесь с выбором чашек в магазине «Мир посуды», здесь представлены изделия из разных материалов, включая отдельные изысканные фарфоровые экземпляры и сервизы.

Чашки для ценителей чая

В белой посуде из тонкого фарфора тоже можно оценивать истинный цвет чая. Эксперты рекомендуют – чем выше качество чайного напитка, тем меньше должен быть объем чашки (не зря в Китае элитные сорта пьют из крошечных чашечек до 60 мл – маленькие глотки позволяют прочувствовать всю гамму вкуса).

Фарфоровая посуда – украшение любого стола

Выбор чашек очень большой, начиная от изделий для повседневного использования, заканчивая посудой для особых случаев – праздников, встречи гостей и т.д. Отдельное место занимают сервизы – наборы из нескольких элементов, доставляющие эстетическое удовольствие благодаря изящным формам и красивому оформлению. Самый популярный материал – фарфор, такая посуда имеет особые преимущества:

  • сохранение тепла напитка в течение длительного процесса чаепития;
  • привлекательный внешний вид (оформление, глазурованная поверхность);
  • экологическая чистота;
  • особая тонкость граней;
  • устойчивость к воздействию бытовой химии.

В продаже есть уникальные экземпляры для особых церемоний, включая японский фарфор с оригинальными рисунками, его можно покупать для себя или дарить друзьям и знакомым.

В завершение добавим, что когда-то из фарфоровых чашечек пили чай только знатные особы, теперь позволить себе такое удовольствие может каждый человек, превращая чаепитие в особый ритуал.

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