Багажные системы Thule – удобное и безопасное оборудование для комфортных поездок

И тогда приходится делать выбор, между желанием взять все необходимое и комфортным передвижением.
Чтобы не загромождать салон авто и не отказываться от всего необходимого, стоит установить автомобильный багажник. Это функциональное оборудование для перевозки вещей, нестандартных грузов, крупногабаритных предметов. На сегодняшний день, багажные системы Thule являются надежными и долговечными аксессуарами, им отдает предпочтение большинство автомобилистов всех стран. Выбрать автобагажник для иномарки или машины российского автопрома предлагает интернет-магазин багажных систем и аксессуаров для автомобилей bagazhnik.ua.
Что предлагает производитель?
Багажная система – это две поперечные дуги аэродинамического или прямоугольного сечения, изготовленные из стали или алюминиевого сплава. В комплектацию входят упоры и монтажный комплект. Установив поперечины, можно монтировать автобокс, крепление для велосипедов, лыж и прочего спортивного и водного снаряжения.
Официальный сайт Thule предлагает продукцию серий:
- Smart Rack SquareBar – прямоугольные дуги из нержавеющей стали, с полимерным покрытием;
- WingBar – аэродинамические поперечины, не создают шума при движении, обеспечивают безопасную транспортировку;
- SlideBar – конструкция позволяет выдвигать дуги на 60 см. в необходимую сторону, специальный фиксатор предназначен для визуального контроля закрытого и открытого положения, Т-образный паз создан для быстрой установки дополнительных креплений;
- ProBar – алюминиевые поперечины овальной формы позволят быстро установить дополнительные аксессуары;
- WingBar Edge – аэродинамические алюминиевые дуги, предназначены для монтажа на интегрированные рейтинги;
- Smart Rack – универсальная конструкция, создана для установки на стандартные рейтинги.
- Автомобильные аксессуары от шведского производителя разрабатываются для конкретной марки и модели автомобиля. Благодаря этому, оборудование идеально подходит к кузову, установка занимает несколько минут, не требует посторонней помощи, специального инструмента.
- Поперчены и упоры изготавливают из качественных материалов. Это обеспечивает продолжительную, эффективную эксплуатацию, вне зависимости от погодных условий.
- Форма дуг специально разработана для снижения аэродинамического сопротивления. За счет использования алюминиевого сплава, облегчается нагрузка на кузов.
- Все составляющие багажной системы взаимозаменяемы. Поэтому купив новый автомобиль с отличающимся типом кузова, стоит поменять только упоры.
- При необходимости перевозить большое количество предметов, можно заказать выдвижные дуги.
- Все модели имеют привлекательный вид, не нарушают дизайн авто.
Преимущества багажников на крышу авто
Интернет-магазин Thule предлагает заказать и купить качественные товары по доступной цене. В каталоге компании имеется подробное описание, характеристики товара. На сайте Bagazhnik.ua можно оформить бесплатную доставку во все населенные пункты Украины, жители Киева могут воспользоваться услугой бесплатной установки.