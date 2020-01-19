Багажные системы Thule – удобное и безопасное оборудование для комфортных поездок

И тогда приходится делать выбор, между желанием взять все необходимое и комфортным передвижением.

Чтобы не загромождать салон авто и не отказываться от всего необходимого, стоит установить автомобильный багажник. Это функциональное оборудование для перевозки вещей, нестандартных грузов, крупногабаритных предметов. На сегодняшний день, багажные системы Thule являются надежными и долговечными аксессуарами, им отдает предпочтение большинство автомобилистов всех стран. Выбрать автобагажник для иномарки или машины российского автопрома предлагает интернет-магазин багажных систем и аксессуаров для автомобилей bagazhnik.ua.

Что предлагает производитель?

Багажная система – это две поперечные дуги аэродинамического или прямоугольного сечения, изготовленные из стали или алюминиевого сплава. В комплектацию входят упоры и монтажный комплект. Установив поперечины, можно монтировать автобокс, крепление для велосипедов, лыж и прочего спортивного и водного снаряжения.

Официальный сайт Thule предлагает продукцию серий:

Smart Rack SquareBar – прямоугольные дуги из нержавеющей стали, с полимерным покрытием;

WingBar – аэродинамические поперечины, не создают шума при движении, обеспечивают безопасную транспортировку;

SlideBar – конструкция позволяет выдвигать дуги на 60 см. в необходимую сторону, специальный фиксатор предназначен для визуального контроля закрытого и открытого положения, Т-образный паз создан для быстрой установки дополнительных креплений;

ProBar – алюминиевые поперечины овальной формы позволят быстро установить дополнительные аксессуары;

WingBar Edge – аэродинамические алюминиевые дуги, предназначены для монтажа на интегрированные рейтинги;

Smart Rack – универсальная конструкция, создана для установки на стандартные рейтинги.

Автомобильные аксессуары от шведского производителя разрабатываются для конкретной марки и модели автомобиля. Благодаря этому, оборудование идеально подходит к кузову, установка занимает несколько минут, не требует посторонней помощи, специального инструмента.

Поперчены и упоры изготавливают из качественных материалов. Это обеспечивает продолжительную, эффективную эксплуатацию, вне зависимости от погодных условий.

Форма дуг специально разработана для снижения аэродинамического сопротивления. За счет использования алюминиевого сплава, облегчается нагрузка на кузов.

Все составляющие багажной системы взаимозаменяемы. Поэтому купив новый автомобиль с отличающимся типом кузова, стоит поменять только упоры.

При необходимости перевозить большое количество предметов, можно заказать выдвижные дуги.

Все модели имеют привлекательный вид, не нарушают дизайн авто.

Преимущества багажников на крышу авто

Интернет-магазин Thule предлагает заказать и купить качественные товары по доступной цене. В каталоге компании имеется подробное описание, характеристики товара. На сайте Bagazhnik.ua можно оформить бесплатную доставку во все населенные пункты Украины, жители Киева могут воспользоваться услугой бесплатной установки.