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Как выбрать одеяло: особенности наполнителей

23.01.2020 / 20:43
Ключевые критерии выбора одеяла. Узнайте на что стоит обратить внимание перед тем как совершите покупку. Читайте статью и узнавайте больше.

Незаменимые спутники человека во сне — это подушка и одеяло. Поэтому нужно выбирать такие варианты, которые обеспечат вам комфортный и здоровый отдых. У каждого человека есть свои предпочтения в выборе постельных аксессуаров, но прежде чем купить одеяло в Украине оцените его функциональные особенности и свойства наполнителя. Это поможет сделать выбор в пользу качественного и безопасного варианта.

Нет определенного ответа на вопрос, какой наполнитель лучше. На рынке представлены модели из натуральных и синтетических материалов. К натуральным относят:

  • шерстяные изделия. Изготавливают преимущественно из верблюжьей, козьей или овечьей шерсти. Реже — из альпаки. Плотные, но не тяжелые. Обладают высокими гигроскопическими свойствами, долго сохраняют тепло. Не подходят аллергикам;
  • пуховые модели. Теплые, мягкие и практически невесомые. Хорошо пропускают воздух. Могут вызывать аллергию. Редко встречается пух в чистом виде: обычно производители добавляют перо. Могут служить «домом» для клещей, а потому требуют особого ухода;
  • бамбуковые покрывала. Подходят для любого сезона. Обладает высокими гигроскопическими показателями, долго сохраняет комфортную температуру, позволяет телу «дышать». Бамбук не вызывает аллергию и препятствует размножению микроорганизмов;
  • кашемировые изделия. Гипоаллергенный материал. Лучший вариант для детских одеялец. Приятный к телу, мягкий и теплый.

К искусственным материалам относят вату, синтепон. Точнее, первый вид — это переплетение натуральных и искусственных волокон. Сейчас его продают все реже, поскольку ватное одеяло достаточно тяжелое и требует особого ухода.

Зато модели с наполнителем из синтепона пользуются спросом. Вы найдете их в любом интернет магазине. Эти изделия очень теплые, мягкие и легкие. Они хорошо впитывают и отдают воду, пропускают воздух. Синтепон не вызывает аллергию и не считается благоприятной средой для бактерий.

Ключевые параметры выбора одеял

Чтобы выбрать качественное изделие от производителя, нужно определиться не только с видом наполнителя. Есть и другие параметры, которые необходимо учесть.

Очевидно, что изделие должно подходить вам по размеру. Есть двуспальные и полуторные варианты. Причем для каждой группы есть свои стандартные размеры: 172х205 см у двуспальных пледов, 140х205 см или 145х205 см — для полуторных. Встречаются и нестандартные модели, но для них может быть проблематично подобрать пододеяльник.

Еще один показатель — способ пошива. Бывает три категории:

  1. кассетные — строчка образует отдельные фрагменты с наполнителем, надежно закрепляя его и препятствуя деформации изделия. Самый практичный вариант;
  2. каростеп — швы образуют узоры. Красивый, но непрактичный вариант: со временем плед деформируется;
  3. стеганое — используется все реже из-за непрактичности. Шов проходит лишь в одну сторону, плохо закрепляя наполнитель, который при регулярном использовании сбивается в комья.

Важно знать и степень теплоты одеяла. Ее указывают на этикетке, помечая точками — от 1 до 5. Чем больше точек, тем теплее плед. Самые теплые варианты предназначены для тех, кто чувствует холод даже летом. Обычно это шерстяные или пуховые модели. Одну точку ставят на летних моделях с низкой плотностью. Если ищите всесезонный вариант, рекомендуем покупать изделия с 3 точками.

Теперь вы точно знаете, как выбрать теплое, приятное на ощупь и безопасное одеяло. Чтобы купить его, не обязательно посещать стационарные магазины и тем более рынок. Все перечисленные варианты вы сможете найти в любом маркетплейсе, сэкономив свое время и финансы.

Источник - маркетплейс Zakupka.com

одеяла, пуховые, шерстяные, кашемировые, бамбуковые покрывала
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