Войти | Зарегистрироваться
10:00

среда,
15 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Переквалификация в IT: как правильно выбрать курсы программирования в Киеве

15.01.2020 / 09:41
Особенности выбора курсов программирования в Киеве для быстрого старта в сфере IT. Практические рекомендации по выбору.

Далеко не все отрасли украинской экономики чувствуют себя одинаково прекрасно, из-за чего некоторые профессии банально потеряли актуальность или оплачиваются по самой низкой ставке. Квалифицированный специалист может быть востребован в любой сфере, но наибольший дефицит молодых талантливых кадров сегодня наблюдается в IT. Стать частью современной быстрорастущей отрасли может практически каждый человек, пройдя переквалификацию на курсах программирования или веб-дизайна.

Слушатели на курсах программирования в Киеве

Курсы или самостоятельное обучение

Перед работниками других профессий, желающими попасть в IT, часто встает дилемма выбора места и способа учебы. Возможные варианты:

  • курсы частных компаний;
  • заочная учеба в университете;
  • самостоятельное обучение.

Последний вариант хорош только для старта и усвоения примитивной базы. Чтобы быстро продвигаться вперед, необходим контроль со стороны опытного наставника. При самостоятельном изучении языка программирования одна ошибка может стать непреодолимым барьером на пути к новым знаниям и навыкам. И такие вопросы, которые с ментором можно разрешить за 10-15 минут, могут возникать несколько раз в день.

Курсы программирования и веб-дизайна в Киеве https://itea.ua/ хороши не только разнообразием обучающих программ и технологий, которые может освоить новичок. Их ценность еще и в том, что слушатели имеют возможность осваивать материал под руководством опытных наставников, имеющих реальный практический опыт разработки программного обеспечения, современных сайтов и мобильных приложений.

Как выбрать лучшие курсы для старта в IT

При выборе курсов программирования и других смежных дисциплин необходимо учесть два обстоятельства. Во-первых, следует определиться со сферой, в которой хотел бы развиваться человек. Актуальные направления для новичка:

  • разработка для мобильных устройств (отдельно под iOS и Android);
  • проектирование и администрирование баз данных;
  • тестирование ПО (мануальное и автоматизированное);
  • разработка сайтов и сетевых сервисов, веб-дизайн;
  • бизнес-анализ;
  • DevOps.

Еще есть такие направления, как искусственный интеллект и ряд других, которые остаются прерогативой профессионалов. Развиваться новичку здесь сложно. К этим направлением можно вернуться после получения реального опыта в IT и роста профессионализма.

Востребованный язык программирования JavaScript

Во-вторых, стоит принимать во внимание потребности рынка. Сегодня на пике популярности находится JS Development. На курсах Itea представлены учебные программы, позволяющие освоить весь стек технологий, связанных с JavaScript. Здесь подробно изучается разработка с помощью фреймворков React.js, Vue.js и ряда других актуальных решений.

https://itea.ua/
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 января
14 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.