Переквалификация в IT: как правильно выбрать курсы программирования в Киеве

Далеко не все отрасли украинской экономики чувствуют себя одинаково прекрасно, из-за чего некоторые профессии банально потеряли актуальность или оплачиваются по самой низкой ставке. Квалифицированный специалист может быть востребован в любой сфере, но наибольший дефицит молодых талантливых кадров сегодня наблюдается в IT. Стать частью современной быстрорастущей отрасли может практически каждый человек, пройдя переквалификацию на курсах программирования или веб-дизайна.

Курсы или самостоятельное обучение

Перед работниками других профессий, желающими попасть в IT, часто встает дилемма выбора места и способа учебы. Возможные варианты:

курсы частных компаний;

заочная учеба в университете;

самостоятельное обучение.

Последний вариант хорош только для старта и усвоения примитивной базы. Чтобы быстро продвигаться вперед, необходим контроль со стороны опытного наставника. При самостоятельном изучении языка программирования одна ошибка может стать непреодолимым барьером на пути к новым знаниям и навыкам. И такие вопросы, которые с ментором можно разрешить за 10-15 минут, могут возникать несколько раз в день.

Курсы программирования и веб-дизайна в Киеве https://itea.ua/ хороши не только разнообразием обучающих программ и технологий, которые может освоить новичок. Их ценность еще и в том, что слушатели имеют возможность осваивать материал под руководством опытных наставников, имеющих реальный практический опыт разработки программного обеспечения, современных сайтов и мобильных приложений.

Как выбрать лучшие курсы для старта в IT

При выборе курсов программирования и других смежных дисциплин необходимо учесть два обстоятельства. Во-первых, следует определиться со сферой, в которой хотел бы развиваться человек. Актуальные направления для новичка:

разработка для мобильных устройств (отдельно под iOS и Android);

проектирование и администрирование баз данных;

тестирование ПО (мануальное и автоматизированное);

разработка сайтов и сетевых сервисов, веб-дизайн;

бизнес-анализ;

DevOps.

Еще есть такие направления, как искусственный интеллект и ряд других, которые остаются прерогативой профессионалов. Развиваться новичку здесь сложно. К этим направлением можно вернуться после получения реального опыта в IT и роста профессионализма.

Во-вторых, стоит принимать во внимание потребности рынка. Сегодня на пике популярности находится JS Development. На курсах Itea представлены учебные программы, позволяющие освоить весь стек технологий, связанных с JavaScript. Здесь подробно изучается разработка с помощью фреймворков React.js, Vue.js и ряда других актуальных решений.