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Задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити

09.07.2021 / 15:45
Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом сообщают министр связи страны Франц Экзантус в twitter, AFP у twitter

По сообщению правительства, вероятных убийц президента Гаити задержали и доставили на допрос.

Как сообщает Экзантус, национальная полиция задержала подозреваемых около 6 вечера по местному времени.

По уточненным данным AFP, полиция утверждает о том, что при задержании "четверо "наемников" убиты, двое арестованы после убийства президента Гаити".

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Соединенные Штаты готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Источник

убийство, Гаити, Жовенель Моиз
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