Семьи жертв коронавируса в Италии требуют от властей 100 млн евро компенсации

Об этом сообщает Guardian.

"Италия опоздала с введением мер по сдерживанию вспышки COVID-19. И когда власть, наконец, приняла эти меры, то их было недостаточно",- говорится в сообщении.

Известно, что в суд обратились более 500 семей.

Отмечено, что адвокаты родственников представили досье объемом более 2000 страниц, где указаны сотни свидетелей и доказательств "системной халатности со стороны итальянских властей", которые якобы привели к гибели тысяч людей.

В свою очередь, представители министерства охраны, в отношении которых ведется расследование, отрицают любые нарушения.

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