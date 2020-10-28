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В Италии начали клинические испытания еще одного препарата от COVID-19

28.10.2020 / 17:23
В Италии при финансовой поддержке Еврокомиссии начались клинические испытания медицинского препарата Raloxifene для помощи людям, которые заболели коронавирусом и имеют умеренные симптомы инфекции.

Такая информация была обнародована во вторник на сайте Европейской Комиссии.

«Клинические исследования должны доказать безопасность и эффективность препарата Raloxifene в блокировании умножения вируса в клетках и для сдерживания, таким образом, прогрессирования болезни. Исследование состоится в Национальном институте по инфекционным заболеваниям в Риме, а также с привлечением Исследовательского института человека в Милане. На начальном этапе 450 пациентов в трех группах будут получать лечение капсулами Raloxifene в разных пропорциях в течение 7 суток», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в июне 2020 года профинансированный Евросоюзом консорциум Exscalate4CoV с использованием системы суперкомпьютеров пришел к выводу, что зарегистрированные генерические лекарства Raloxifene, которые используются для лечения остеопороза, могут быть эффективными для помощи при коронавирусе. Еврокомиссия выделила упомянутому консорциуму E4C 3 миллиона евро для проведения исследований, в ходе которых с использованием уникальной комбинации вычислительных мощностей было проведено сканирование 400 000 молекул и еще 7 000 молекул прошли испытания в пробирках.

Как уже сообщалось, борьба с коронавирусом определена среди ключевых приоритетов Европейского Союза на 2021 год. Как заявил во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Европейского совета Шарль Мишель, ЕС мобилизирова около 16 миллиардов евро для международных усилий по финансированию исследований, внедрению вакцин, тестов и лечению коронавируса. Главная цель этой работы - создание безопасных и доступных вакцин и методов лечения инфекции.

Украинское правительство выделило средства на централизованную закупку лекарственного препарата ремдесивир (или Veklury), который был разработан американской компанией Gilead для лечения лихорадки Эбола. Этот препарат уже получил специальное разрешение в США и Японии для оказания помощи при заболеваниях COVID-19. Евросоюз заключил контракт на закупку этого лечебного препарата на сумму в 63 миллиона евро.

Источник

вакцина, Италия, COVID-19
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