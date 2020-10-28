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В Италии начали клинические испытания еще одного препарата от COVID-19
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Убийство учителя: суд во Франции признал правомерным закрытие мечети
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Лукашенко приказал отчислить студентов, которые выходят на протесты
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Лукашенко: "Протестуны" переступили красную черту, уберите детей с улицы
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В Германии планируют ввести "легкий" карантин
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Кабмин передал на дороги 62 миллиона из программы Минздрава по онкозаболеваниям
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"Нафтогаз" в ноябре повысит цены на газ для населения
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Из "ковидного" фонда уже потратили более половины денег - Минфин
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Сумма госдолга выросла на 4,6 миллиарда – Минфин
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Госбюджет Украины за 9 мес.-2020 сведен с дефицитом почти в 82 млрд грн - Госказначейство
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Как украинцы ответили на "5 вопросов Зеленского" - "Рейтинг"
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В Варшаве проходит кинофестиваль Ukraиna!
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На Львовщине "накрыли" несколько складов с контрафактом
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СБУ разоблачила таможенников, которые "грели руки" на экспорте зерна в ЕС
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По улицам Львова прошел Марш защитников
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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