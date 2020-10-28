Убийство учителя: суд во Франции признал правомерным закрытие мечети

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на решение административной судебной инстанции.

Суд, в частности, не обнаружил в действиях местных властей, которые приняли решение о закрытии мечети, признаков нарушения основных свобод.

Скандал вокруг религиозного учреждения возник, когда на его аккаунте в социальной сети было размещено видео с места убийства учителя колледжа, которому исламист отрезал голову.

Тогда с требованием закрыть мечеть выступил министр внутренних дел Франции.

Крупнейшая в регионе мечеть Пантен закрыта с 21 октября на шесть месяцев.

Как сообщалось, 16 октября в пригороде Парижа был жестоко убит радикальным исламистом учитель колледжа Самуэль Пати. В ответ власти объявили решительную борьбу с радикальным исламизмом.

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