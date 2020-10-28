Войти | Зарегистрироваться
20:06

среда,
28 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Убийство учителя: суд во Франции признал правомерным закрытие мечети

28.10.2020 / 16:52
Во Франции признано правомерным решение о закрытии мечети в департаменте Сена-Сен-Дени, вблизи Парижа, из которой через соцсети проводилась кампания против учителя колледжа, убитого исламским радикалом.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на решение административной судебной инстанции.

Суд, в частности, не обнаружил в действиях местных властей, которые приняли решение о закрытии мечети, признаков нарушения основных свобод.

Скандал вокруг религиозного учреждения возник, когда на его аккаунте в социальной сети было размещено видео с места убийства учителя колледжа, которому исламист отрезал голову.

Тогда с требованием закрыть мечеть выступил министр внутренних дел Франции.

Крупнейшая в регионе мечеть Пантен закрыта с 21 октября на шесть месяцев.

Как сообщалось, 16 октября в пригороде Парижа был жестоко убит радикальным исламистом учитель колледжа Самуэль Пати. В ответ власти объявили решительную борьбу с радикальным исламизмом.

Источник

убийство, учитель, Франция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.