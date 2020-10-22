Войти | Зарегистрироваться
14:55

четверг,
22 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Макрон позвонил Путину после обезглавливания учителя чеченцем

22.10.2020 / 13:52
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину после жестокого убийства учителя истории, которое совершил гражданин России чеченского происхождения.

О телефонном звонке сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Макрон призвал Россию активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Он сказал, что хотел бы видеть "укрепление франко-российского сотрудничества в борьбе с терроризмом и нелегальной иммиграцией".

Других дополнительных подробностей о телефонном разговоре в Елисейском дворце не сообщили.
Кремль опубликовал краткое заявление по итогам разговора, в которой отмечается, что Путин назвал теракт "варварским убийством французского учителя". "В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", - заявили в Кремле.

16 октября Абдуллах Анзоров, юноша чеченского происхождения, родившийся в Москве, обезглавил учителя, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Анзоров на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца и не был студентом колледжа, где преподавал погибший.

В воскресенье 18 октября тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память Самюэля Пати.

Источник

убийство, учитель, Путин, Макрон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 октября
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.