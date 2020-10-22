Количество случаев COVID-19 пересекла отметку в 41 миллион

Такие данные сайта Worldometers

Таким образом, за три дня число больных возросло почти миллион.

Больше всего случаев инфицирования за минувшие сутки зарегистрировали в США и Индии: 60 и 54 тысячи соответственно. Более 20 тысяч новых больных обнаружили в Бразилии, Великобритании и Франции. Почти одинаковое количество случаев подтвердили в России и Аргентине.

За этот период от осложнений коронавируса умерли 6127 человек.

Украина по числу новых заражений оказалась на 16 месте среди других стран, по количеству летальных исходов – на 14.

Всего в мире уже зафиксировали 41,2 млн случаев заражения, из которых 1,1 млн – закончились смертельно.

Выздоровели от коронавируса уже 30,6 млн больных.

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