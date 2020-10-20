Словения объявила эпидемию и вводит комендантский час

Об этом сообщается на портале RTV.

«Правительство объявило эпидемию на всей территории Словении учитывая существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе и соответствующую оценку консультативной группы Министерства здравоохранения о том, что эпидемию следует объявить как можно скорее", - заявил представитель правительства Елко Кацин.

Отмечается, что ограничения на передвижение в ночное время, с 21:00 до 6:00 утра, вступят в силу 20 октября. В то же время исключения будут касаться поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями.

«Ограничение было принято на основании зарубежного опыта, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций стали следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т. д.» - отметил министр внутренних дел Алеш Хойс.

Кроме этого, с полуночи 20 октября вступает в силу запрет на перемещение между регионами Словении. Выезд станет возможным исключительно «с целью хозяйственной, рабочей, лесной и подобной деятельности, устранения прямой опасности для имущества и жизни граждан, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями».

Также со вторника вводяться более строгие меры относительно собраний в общественных местах. В частности, количество людей, которые смогут собираться на открытом пространстве, уменьшено с 10 до 6-ти, исключение - только для членов одной семьи. Все собрания, массовые мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.

В воскресенье в Словении проведения 2 637 тестов на корнавирус, заболевание подтверждено у 537 человек - то есть в 20,4% от всех протестированных граждан.

С 16 октября словенское правительство разделило страну на «красную» и «оранжевую» зоны - в зависимости от количества инфицированных.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 40 348 289 случаев коронавируса, в частности 1 119 305 летальных, выздоровели 30 146 568 человек.

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