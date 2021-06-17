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Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса

17.06.2021 / 16:46
Власти Словении провели пресс-конференцию, на которой объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканское агентство IBNA.

Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты, сделанные в стране с двухмиллионным населением, подтвердили 112 случаев коронавируса, что составляет 4,8% позитивности. Неделю назад уровень позитивности тестов составил 7,2%.

В это время в общей сложности 122 пациента госпитализированы из-за COVID-19, 40 из них нуждаются в интенсивной терапии. Двое пациентов с COVID-19 в течение суток умерли.

В Минздраве Словении подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто придерживался коронавирусных ограничений и вакцинировался.

В то же время вакцинация населения и некоторые ограничительные меры продолжатся.

"Это были тяжелые 18 месяцев. Эпидемия поставила перед нами множество трудностей. Нам удалось выстоять благодаря нашему сотрудничеству и солидарности, но мы еще не перешли финишную линию", - прокомментировал государственный секретарь Министерства здравоохранения Франк Виндишар. Он призвал граждан как можно скорее пройти вакцинацию.

В Словении первую дозу вакцины получили 769 248 человек старше 18 лет. При этом 551 906 человек в возрасте старше 18 лет были полностью вакцинированы.

Словенские власти заявляют, что в настоящее время в стране достаточно вакцин, чтобы прививки мог сделать каждый желающий. Центры вакцинации принимают даже людей без предварительной записи.

15 мая 2020 года Словения заявила о завершении эпидемии коронавируса, но в октябре 2020 года вновь объявила эпидемию, введя комендантский час и запретив движение между регионами.

Источник

коронавирус, Словения
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