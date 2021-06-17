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Байден о холодной войне с Россией: Путин понимает, что она не нужна

17.06.2021 / 15:54
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможности холодной войны с Россией. Он думает, что президент России Владимир Путин этого не хочет.

Об этом президент США заявил на пресс-конференции 16 июня.

Но, по словам Байдена, это не значит, что Путин "готов передать свое вооружение в музей".

"Я не считаю, что он ищет холодной войны с США. Я ему сказал, что твое и мое поколение лишь на 10 лет различается. Это не значит, что мы должны обниматься и целоваться. Но это означает, что есть много общего. Он понимает, что холодная война не нужна", - заявил Байден.

По его словам, у России много миль границы с Китаем, который движется вперед.

"Нужно ли им тогда вести себя в более агрессивный способ. Я не думаю, что он (Путин, - ред.) ищет холодной войны с США", - заявил Байден.

Напомним, Владимир Путин, комментируя непредсказуемость политики Москвы, назвал захват украинского Крыма в 2014 году "адекватной реакцией" на угрозы.

Отметим, Джо Байден рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня в Женеве состоялся саммит США-РФ, который длился три часа.

Источник

РФ, Байден
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