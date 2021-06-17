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Байден о разговоре с Путиным: мы должны установить общие правила для США и России

17.06.2021 / 13:50
Президент США Джо Байден рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились, что нужно установить общие правила для США и России.

Об этом заявил на брифинге 16 июня Байден.

РФ и США детально обсудили дальнейшие шаги в сфере стратегической стабильности, запускают диалог по стратегической стабильности.

"Мы должны установить общие правила, по которым будем двигаться вперед. Это не только для пользы России и США, а для пользы всему миру", - заявил Байден.

Следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог, договориться об обмене заключенными, сообщил президент США.

Напомним, ранее Путин заявил, что на встрече с Байденом поднимался украинский вопрос, в частности, минские соглашения по Донбассу.

А что касается намерения Украины вступить в НАТО, то он заявил, что тут не о чем говорить.

Он также обвинил Киев в том, что украинские предложения по минским соглашениям не имеют ничего общего с ними.

Источник

Путин, Байден
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