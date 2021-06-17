ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

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Набсовет "Нафтогаза" инициировал отстранение Витренко: Кабмин определится до июля
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Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
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