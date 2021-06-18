Путин о встрече с Байденом: смогли понять друг друга по ключевым позициям

Об этом Путин заявил на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, передает ТАСС.

"Обстановка была достаточно доброжелательной. Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам. Они во многом очень расходятся", - отметил он.

По его словам, Байден является профессионалом, и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

"Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - добавил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден и Путин на саммите в Женеве обсуждали возвращение к двусторонним консультациям по ситуации в Украине. Ранее в таком формате проводились встречи спецпредставителя Госдепа с помощником президента России.

Накануне Байден отметил, что больше не будет поднимать тему того, что Путин является убийцей. По его словам, его объяснения удовлетворили российского президента. После того скандального заявления страны отозвали своих послов.

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