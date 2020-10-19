Во Франции задержали 11 подозреваемых из-за убийства учителя

Среди них родители чеченца, который совершил нападение, а также его дед и младший брат.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, французские полицейские задержали отца студента, который обнародовал в соцсетях видео с угрозами в адрес учителя. Также были задержаны еще несколько человек, которые общались с нападавшим вскоре перед убийством.

Среди взятых под стражу - известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви. На днях он опубликовал видео, в котором осуждает преподавателя.

Напомним, инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион. Нападающим был 18-летний чеченец, который родился в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам нападающий не был студентом колледжа. Его застрелил один из сотрудников полиции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом".

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