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Ермак провел переговоры с советниками канцлера Германии и президента Франции

05.01.2022 / 16:25
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Как пишет Сегодня, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву", – написал Ермак.

По его словам, стороны договорились продолжать координацию действий в контексте текущей ситуации.

"Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил глава Офиса президента.

Напомним, 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.

Переговоры Россия – НАТО

Переговоры между США и Россией по ультиматуму Путина запланированы на 10 января. Напомним, что Москва требует нерасширения НАТО, в том числе, чтобы в Альянс не принимали Украину и чтобы военно-политический блок вообще не расширялся. 12 января пройдет заседание Совета Россия – НАТО, 13-го – Россия – ОБСЕ.

При этом в Москве уже пугают Запад последствиями. Так, например, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа Запада дать так называемые гарантии безопасности ответ РФ "может быть самым разным". А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою "агрессивную линию", то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз ее безопасности. Также он считает, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" в Европе.

Посол России в США Анатолий Антонов тоже предупредил американцев о военном ответе Москвы, если Запад откажется от требований РФ.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович тоже говорит, что самое опасное для Украины время настанет с 14 января – по завершении переговоров Москвы с Западом.

Германия, Франция, Ермак
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