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Bloomberg: Армия Украины не сможет самостоятельно остановить Россию

05.01.2022 / 17:36
Американское издание «Bloomberg» пишет, что армия Украины недостаточно финансирована и вооружена, она не готова остановить Россию в случае полномасштабного вторжения, хотя и стала сильнее, чем была в 2014 году.

Об этом сообщает Скептик со ссылкой на аналитическую статью «Bloomberg»

«Вооруженные силы Украины намного сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, когда они не смогли противостоять аннексии Крыма Россией. Но недостаток оружия от Запада и нехватка средств дома оставили войска без значительных запасов базовых вещей, которые им понадобятся в условиях интенсивного конфликта».

«Bloomberg» указывает на нерациональное распределение ресурсов, в частности налогов, в контексте нужд обороны.

Издание приводит слова оппозиционного нардепа Сергея Рахманина о том, что в бюджет закладывалась покупка лишь половины необходимых бронежилетов, в списке не хватало винтовок и шлемов, зато был запрос на дорогие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации.

«У меня возник вопрос: хорошо, допустим, завтра начинается война, – вам действительно нужны эти вещи?», – сказал Рахманин.

Полотенца и детекторы были вычеркнуты из списка.

В Минобороны заявления Рахманина не прокомментировали.

Издание отмечает, что бюджет Украины на оборонные закупки на 2021 год составлял 23 миллиарда гривен (838 миллионов долларов), на 2022 год –  28 миллиардов гривен.

При этом Россия тратит на закупки около 40% своего оборонного бюджета, превышающего 60 миллиардов долларов, что в два раза больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине.

Аналитик по вопросам обороны Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что если в 2014 году Украина могла ввести в боевые действия лишь небольшую часть номинальной силы в 120 000 военнослужащих и очень скудный запас техники, то сейчас она способна развернуть большую часть своих 205 000 военнослужащих вместе с рабочим оборудованием, хоть и зачастую устаревшим,

Американское издание полагает, что в случае войны только массивный приток современного оружия от западных покровителей может обеспечить Украине защиту.

До сих пор запросы Киева на такие дорогостоящие товары, как системы противовоздушной и противоракетной обороны, остались без ответа.

Издание пишет, что США составили новый пакет помощи, включающий противотанковые ракеты Javelin, стрелковое оружие, медицинские комплекты и бронежилеты, а также защитные вооружения и поддержку кибер-возможностей Украины. По данным источников, президент Джо Байден подписал такой план.

Кроме того, Эстония планирует предоставить гаубицы и ракеты Javelin, в первую очередь для противотанковой защиты, сообщила на прошлой неделе служба новостей ERR. Для этого потребуется разрешение от США, Германии и Финляндии, где было произведено оборудование.

По словам одного человека, знакомого с позицией Белого дома, администрация Байдена в принципе поддерживает эту идею.

Германия и Нидерланды считают, что пока существует угроза конфликта с Россией, НАТО не должно предоставлять Украине летальное оружие, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Bloomberg, Рахманин
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