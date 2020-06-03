В Италии - всплеск новых случаев COVID-19

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Количество людей, зараженных коронавирусной болезнью в Италии, снова растет: в целом зафиксированы 233 555 случаев, прирост за последние сутки - 318 случаев. За прошедшие сутки было зафиксировано 178 случаев", - говорится в сообщении.

В 8 регионах Италии за последние сутки не зафиксировали новые случаи заболевания, к ним относятся: Апулия, Трентино-Альто-Адидже, Умбрия, Сардиния, Валле-д'Аоста, Калабрия, Молизе и Базиликата.

В течение последних 24 часов в Италии были зафиксированы 55 летальных случаев вследствие пандемии коронавируса. Общее количество летальных случаев в стране, вызванных пандемией, возросло до 33 530.

Напомним, 4 мая в Италии начали ослаблять ограничительные меры, которые были внедрены почти на два месяца для борьбы с коронавирусом.

По данным Worldometer, на 2 июня в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6383825, из них 377 789 - летальных, выздоровели 2920896 человек.

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