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От коронавируса в мире выздоровели более трех миллионов человек

03.06.2020 / 17:58
По состоянию на утро 3 июня в мире зафиксировано 6 452 390 случаев коронавируса, в частности 3 066 696 человек выздоровели и 382 479 погибли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За новые сутки в мире было зарегистрировано 11 108 новых случаев коронавируса, из них 4 065 в Пакистане (80 463 всего), 3 891 в Мексике (97 326 всего) и 1 569 в Бразилии (558 237 всего), также более 400 обнаружено в Боливии и Индии.

Среди 629 новых летальных исходов 470 приходится на Мексику, 67 на Пакистан и более 30 на Боливию и Бразилию.

В США на сегодня зарегистрировано 1 881 205 случаев, из них 108 059 летальных и 645 974 случаев выздоровления.

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статистика, коронавирус
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