Институт внешнеполитических исследований Украины удалил новость об изучении общественного мнения относительно объединения Церквей, сославшись на хакерскую атаку

Институт внешнеполитических исследований назвал «хакерской атакой» опубликованное на ресурсе сообщение об исследовании по изучению общественного мнения украинцев о присоединении Украинской и Русинской Греко-Католических Церквей к ПЦУ и выделению на него ЕС гранта в размере 145 тыс евро. Об этом сообщил сайт Института.

«Сообщаем Вам, что наш сайт подвергся хакерской атаке и 03.06.2020 была опубликована фейковая информация о так называемом исследовании: «Изучение общественного мнения граждан и обеспечения наиболее эффективных путей присоединения Украинской и Русинской греко-католических церквей к Православной Церкви Украины».

Новость была удалена из сайта.

Данный проект вызвал неоднозначные реакции украинской общественности.

Политический обозреватель Юрий Молчанов назвал объединение Церквей, которое готовится в Украине светской организацией, частью религиозного эксперимента, контролируемого Западом.