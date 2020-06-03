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Ученые обнаружили, где на планете самый чистый воздух

03.06.2020 / 16:48
Группа ученых из Государственного университета Колорадо определила атмосферный регион на Земле, на который не повлияла деятельность человека.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Мы выяснили, что на воздух приграничного слоя атмосферы, который питает нижние облака над Южным океаном (наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду) никак не повлияла деятельность людей. Он чистый от частиц аэрозолей», - говорится в аннотации к исследованию.

Чтобы это выяснить, команда ученых использовала бактерии в качестве индикатора для определения ключевых свойств нижней атмосферы. Аэрозоли, которые управляют свойствами облаков над Южным океаном, тесно связаны с биологическими процессами в воде. Исследование показало, что Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов и откладывания питательных веществ из южных континентов.

В целом это показывает, что Южный океан является одним из немногих мест на Земле, на которое не повлияла деятельность человека.

Отмечается, что именно эту часть планеты для исследования ученые выбрали, поскольку подозревали, что она загрязнена меньше всего.

Источник

воздух, Южный океан, чистый воздух
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