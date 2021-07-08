"Шансов выжить нет": от обрушения дома в Майами погибли 54 человека, пропали 86

Об этом сообщают The New York Times, АР

Помощник начальника спасательной службы Майами Рэй Джадалла заметил, что "исходя из фактов, шансов выжить (тем, кто под завалами, - ред.) нет".

Спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще 8 человек, поэтому число погибших возросло до 54.

Кроме того, без вести пропавшими считают 86 человек.

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила: "Мы все просили Бога о чуде. Поэтому решение о переходе от спасения к восстановительным работам является чрезвычайно сложным".

Напомним: 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.

Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.

Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.

Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.

Поисково-спасательные группы в Серфсайде (штат Флорида) на месте обрушения здания во вторник обнаружили еще четыре тела, количество жертв возросло до 36.

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