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Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на Беларусь

09.07.2021 / 11:47
Александр Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«… Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Лукашенко добавил, что Беларусь не хочет воевать, но белорусская армия "может нанести противнику неприемлемый ущерб".

В Беларуси в августе 2020 года начались протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии. Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.

Источник

Беларусь, Лукашенко
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