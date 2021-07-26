В руинах дома в Майами прекратили искать тела

Об этом сообщает BBC

В то же время, один человек - 54-летняя Эстель Хедайя - остается пропавшей без вести и, как считается, стала 98-й жертвой катастрофы. Ее останки еще предстоит идентифицировать. Ее семья говорит, что после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что о Эстель забудут.

Напомним: 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.

Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.

Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.

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