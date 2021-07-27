Войти | Зарегистрироваться
10:31

вторник,
27 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

"Бизнесмены и чиновники недовольны и оказывают давление на Лукашенко" – Тихановская

27.07.2021 / 10:14
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Штаты рассказала в интервью о том, что происходит в Беларуси.

Об этом сообщает Укринформ.

Прямая речь Тихановской: "Главная цель визита – наладить дипломатические отношения со страной, которые были потеряны много лет назад. Эту цель мы достигли".

"Жизнь внутри белорусского общества бурлит, так же происходят изменения внутри режима, бизнесмены и чиновники недовольны и оказывают давление на Лукашенко".

По ее словам, она также донесла до американских политиков информацию о ситуации в Беларуси, поскольку "многие считают, что поскольку красивая картинка протестов исчезла с экранов телевизоров, то Лукашенко задушил белорусов".

Однако в действительности протесты продолжаются скрыто, отметила она.

По ее словам, американская сторона пообещала ввести секторальные санкций против предприятий, которые финансируют режим.

В то же время обсуждались возможности поддержки развития гражданского общества, оппозиции с помощью криптовалюты, чтобы нельзя было блокировать банковские счета.

"Надо искать новые, креативные подходы по поддержке", - сказала она.

Также, по словам Тихановской, в Палате представителей США создана группа поддержки Беларуси, "ждем чего-то подобного и в Сенате", добавила она.

"Американцы всячески показывают, что поддерживать демократические перемены в Беларуси и оказывать помощь - финансовую, экспертную - новой Беларуси, после выборов президента".

По ее мнению, падение режима произойдет до конца этого года, после чего пройдут демократические выборы, в которых сама она участвовать не будет.

Напомним: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Вашингтоне провела переговоры с чиновниками страны и администрации Белого дома. Она призывает дать сигнал России, чтобы та "помогла разрешить кризис в Беларуси".

В сентябре прошлого года Тихановская назвала Россию дружественной страной и выразила сожаление, что Путин поддержал Лукашенко.

Позже она заявила, что Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Лукашенко.

Источник

Беларусь, Лукашенко, Тихановская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 июля
26 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.