В РФ заблокировали сайт Навального

Об этом сообщает российское издание РБК

При попытке зайти на сайт выдается сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Доступ к сайту Навального ограничен на основании запроса Генпрокуратуры.

Кроме того, заблокирован доступ к сайтам соратников Навального Леонида Волкова и Любови Соболь, сайту созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете), сайтам штабов Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены) в регионах России и т.д.

Соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале сообщил, что решением Генпрокуратуры РФ одновременно было заблокировано 49 сайтов.

Напомним, Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.Навального спасли в немецкой клинике Charité.

17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.

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