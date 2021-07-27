США могут прекратить боевую миссию в Ираке - AP

Об этом сообщает Associated Press.

Планируется, что об этом сообщении лидеры стран сообщат в совместном коммюнике.

После завершения боевой миссии американские военные в Ираке будут заниматься исключительно подготовкой иракских военных. Также в стране останутся военные советники США.

Associated Press пишет, что Вашингтон считает иракскую армию достаточно хорошо подготовленной, чтобы самостоятельно продолжить борьбу против террористов из группировки ИГИЛ. При этом он подчеркнул, что ИГИЛ остается серозной угрозой для Ирака.

Источник