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В Хорватии перевернулся автобус: десять погибших, 45 пострадавших

26.07.2021 / 16:45
В Хорватии в результате ДТП с автобусом утром в воскресенье, 25 июля, десять человек погибли, еще по меньшей мере 45 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает AP.

Как отмечается, смертельное ДТП произошло около 6 часов утра недалеко от города Славонский Брод на автодороге от столицы Хорватии Загреба к границе с Сербией.

На фотографиях с места происшествия видно автобус, лежащий на обочине трассы. Вокруг автобуса пожарные и спасатели, после аварии движение по автодороге было остановлено.

Хорватская полиция заявила, что автобус с косовскими номерными знаками следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштину, расположенную к югу от Сербии.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Официальные лица заявили, что автобус перевозил 67 пассажиров, среди которых были и дети.

Руководитель местной полиции Франьо Галич охарактеризовал ДТП как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

45 пострадавших были доставлены в больницы в городе Славонский Брод. Местные медики сообщили, что у восьми из них серьезные травмы в результате ДТП.

Источник

ДТП, Хорватия
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