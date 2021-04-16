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ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

16.04.2021 / 11:15
Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

И заверил, что Евросоюз тверд и един в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В моих разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенергом мы с глубокой обеспокоенностью обсудили наращивание российской военной мощи вблизи границ Украины. ЕС тверд и един в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Мишель в Twitter 15 апреля.

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ЕС, Мишель
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