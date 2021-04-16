Россия просит не считать военные учения у границ Украины "агрессией"

Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Meduza

Дословно: "Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений".

По ее словам, масштабы учений РФ "гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО".

Захарова призвала Германию, Францию и других партнеров не участвовать в "пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих мероприятий".

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

По информации украинской разведки на прошлой неделе Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что проверка войск России на границе с Украиной продлится до конца месяца.

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