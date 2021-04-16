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ЦРУ не исключает новых военных вторжений России в Украину

16.04.2021 / 12:17
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что наращивание российских войск в оккупированном Крыму и на границах Украины может привести к "отдельным военным вторжениям".

Об этом сообщил Бернс, которого цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Думаю, очевидно, российское взимание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса составляют серьезное беспокойство.

Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений".

Бернс также добавил, что из его опыта (в частности, он был послом США в России в 2005-2008 годах, - ред.) не стоит "недооценивать то, как президент Путин и российские власти могут использовать свою силу".

Он отметил, что маневры Москвы вблизи Украине могут также быть направлены одновременно на "попытки запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам".

Напомним,  ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.

Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе. Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс конференции в Брюсселе заявил, что США продолжат поддержку Украины.

Источник

вторжение, РФ, ЦРУ
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